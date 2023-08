På de syv badestrande i Syd- og Sønderjylland, hvor livredderne har været på vagt, er det i år blevet til 11 livreddende aktioner og 191 førstehjælpsaktioner.

Ifølge livredder Daniel Bekker-Jensen har vinden overrasket mange af badegæsterne.

- Når vinden tager til som i år, er badegæsterne nogle andre, end når vejret er roligere. Det betyder, at kitesurfere og folk på subboard kommer på vandet, for at prøve kræfter med vinden. Og den har virkelig overrasket mange, fortæller han.