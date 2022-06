Livredderne har første arbejdsdag - her kan du bade i rent vand

Vandtemperaturen ved de syd- og sønderjyske kyster ligger i disse dage på 15-19 grader celcius.



Hvis du skal ud og have dig en afkølende dukkert, vil du garanteret sætte pris på rent vand, et toilet i nærheden og mulighed for at komme af med dit affald. Alt sammen er muligt på de strande, hvor et blåt flag eller badepunktsflag vajer.

44 blå flag

Det er situationen på 55 steder i Syd- og Sønderjylland. 44 strande kan hæve det blå flag i flagstangen, mens 11 steder kan kalde sig “badepunkt”. (Se kort nederst i artiklen).

Det blå flag er en international mærkning, mens badepunkt er en nordisk ide. Begge administreres af Friluftsrådet.