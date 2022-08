Livredderne i Syd- og Sønderjylland havde fem aktioner, hvor folk var i livsfare denne sommer

- Det har været en sæson, hvor vinden har været den gennemgribende faktor i stort set samtlige livreddende aktioner og i rigtig mange af de forebyggende indsatser. Badegæster, kitesurfere og personer på SUP og andre typer boards er blevet overraskede af vinden og har haft brug for assistance til at komme tilbage til land, fortæller Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi har samtidig forebygget mange situationer i at udvikle sig alvorligt ved for eksempel at råde til at lade oppustelige genstande blive på land på grund af fralandsvind og til at passe på revlehuller og stærk strøm.



9.926 indsatser i landsdelen

I alt har TrygFonden gennemført 57.523 indsatser på landsplan. 22 af dem har været, hvor personer var i livsfare.