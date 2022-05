Lørdag er sidste frist for at brevstemme

Om en uge, onsdag den 1. juni 2022, er der folkeafstemning. Hvis du er forhindret i at stemme på valgdagen eller i øvrigt foretrækker at stemme på forhånd, skal du nå at brevstemme senest lørdag den 28. maj. Det skriver Indenrigsministeriet på sin hjemmeside.



Og det er der noget, der tyder på, man har taget til sig i Haderslev. Her er der travlt på den sidste dag med brevstemmer.

Faktisk har man haft næsten dobbelt så mange vælgere forbi for at brevstemme, som sidst der var et lignende valg. Det fandt sted i 2015, hvor danskerne skulle tage stilling til, om man ville beholde retsforbeholdet eller erstatte det med en tilvalgsordning.

Dengang blev der afgivet godt 1100 brevstemmer i Haderslev. Her knapt syv år senere er det forsvarsforbeholdet, der skal stemmes om, og her har lige godt 2000 vælgere været forbi for at brevstemme.

- Jeg tror, at folk har lært under corona, hvor nemt det er at brevstemme. Og så tror jeg, at situationen i Ukraine gør, at det er vigtigt for folk at deltage i valget om forsvarsforbeholdet, siger Solvejg Andersen, der er teamleder i Borgerservice på rådhuset i Haderslev.



Lørdag den 28. maj holder kommunerne åbent for brevstemmeafgivning på mindst ét sted i hver kommune i tidsrummet kl. 9.00-16.00. Du kan tjekke kommunens hjemmeside for information om at brevstemme i kommunen.



- I Danmark har vi en høj valgdeltagelse. Det håber jeg også, at vi får ved denne folkeafstemning. Det er vigtige spørgsmål om Danmarks stilling i Europa, der er på dagsordenen. Så hvis man er forhindret i at gå til stemmeurnerne den 1. juni, vil jeg opfordre til, at man får brevstemt senest på lørdag, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S).