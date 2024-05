Lørdag kan blive en ny meteorologisk sommerdag

Lørdag bliver således endnu en dag, hvor vi kan nyde forårssolen i fulde drag fra morgen til aften.

Samtidig er det en helt sommerlig varme, der er over os. Temperaturen ser i hvert fald ud til at toppe med op til 25 grader, hvilket i så fald vil udløse årets anden meteorologiske sommerdag.

Her bliver det varmest

Solen får altså lov til at skinne fra en skyfri himmel dagen igennem. Kun enkelte små vattotter kan måske dukke op på himlen, men de vil mest af alt bare være til pynt.

Dermed vil mange helt sikkert søge udendørs for at nyde det solrige forårsvejr, men dertil er det en god idé at huske solcremen, hvis man er ude i længere tid.

UV-indekset topper nemlig med 4,7 ved skyfrit vejr.