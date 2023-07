Lørdag slutter en varm dag med mulighed for torden og skybrud

Selv om vejret lørdag har budt på solskin i det meste af landet med temperaturer på omkring 25 grader, skal man ifølge meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Hans Peter Wandler ikke glæde sig for tidligt.

- Det slutter nemlig igen i aften med byger, der kan være kraftige og med torden, skriver han i en kommentar lørdag eftermiddag.

DMI har udsendt et varsel for de kommende 48 timer, som viser, at der er risiko for lokale skybrud og torden i det meste af landet.