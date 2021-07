Lørdagens smittetal

Hvis vi starter med de gode nyheder, så falder smittetallet i 4 kommuner, nemlig Esbjerg, Hedensted, Vejen og Sønderborg. Ikke voldsomt men stille og roligt.

I fem kommuner holder de skansen med Fanø, der i længere tid har præsteret nuller over hele linjen. Vejle ligger forholdsvis højt, men altså stabilt.

Andre fem kommuner har oplevet en stigning i smitten. Værst for Billund, der i over en ugen har kunnet holde nullet, men må nu altså notere to nye smittede i løbet af 7 dage.

Også Kolding stiger og har med et incidenstal på 41,9 det højeste af slagsen i TVSYDs sendeområde.