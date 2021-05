Lørdagens smittetal: Et sogn rykker tættere på grænsen for nedlukning

Et enkelt sogn i TV SYD's område er lørdag rykket en tand nærmere en egentlig nedlukning på grund af coronasmitte viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut. Der bor 1641 borgere i Bække Sogn i Vejen Kommune, og de kan i dag konstatere, at der er registreret et incidenstal på 1035 smittede pr. 100.000 indbyggere. Fredag var tallet 975 smittede pr. 100.000 indbyggere. Samtidig er der lørdag 17 nye smittede set over de seneste syv dage samt en positivprocent på 4,87.

En nedlukning kræver, at sognet opfylder tre kriterier: flere end 600 smittede pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage, 20 nye smittede i løbet af de seneste syv dage og en positivprocent over 3,0. Så det er små bevægelser, der skal til, før den automatiske nedlukning vil træde i kraft i Bække Sogn. Indtil videre klarer sognet dog frisag og undgår nedlukningen.