Lokale folketingspolitikere: Sådan gik mit folketingsår i coronaens tid

Anni Mattiesen, Venstre

Formand for erhvervsudvalget, kommunalordfører, turismeordfører for Venstre

Når du ser tilbage på folketingsåret, er du så kommet igennem med din politik?

- Dette år har på mange måder været et vildt mærkeligt år på grund af corona. Det er sager, som er blevet hastet igennem uden nok demokratisk kontrol, og andre sager er blevet udsat, ja sat på pause.

Jeg mener dog at have præget flere beslutninger på blandt andet kompensationspakkerne, som jeg mener, vi har gjort en kæmpe indsats for at rykket en bedre vej til fordel for de selvstændige, erhvervslivet og turismebranchen, som virkelig har mærket, at vi har et rødt flertal.

Det andet eksempel er min kamp for at tage spildevandsopsporing af corona i brug. Her er jeg ordfører på lovforslaget, der i morgen (torsdag) endelig bliver behandlet i Folketinget og som vil give muligheden for at tage det værktøj i brug som smitteopsporing. Dette er jeg meget tilfreds og stolt af.

Næste folketingsvalg – har du et bud på, hvornår det bliver?

- Lige nu tror jeg mest på, at Mette Frederiksen udskriver valget allerede til efteråret. Hun vil bruge håndteringen af corona, som afsæt til at få et nyt mandat til fortsat at lede landet.

Hvad er dine planer for ferien? Skal du til udlandet, eller bliver du hjemme?

Vi bliver hjemme i Danmark og holder ferie i vores sommerhus i Bork.