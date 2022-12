- Det er politik af allerværste skuffe, når der kommer ministerbiler på banen, kan alt åbenbart lade sig gøre. Det sætter virkelig mit syn på en retsstat på prøve, det er jo løftebrud, lyder det Frederik Blaudzun.

Begge partier har ellers tidligere i valgkampen stået fast på, at der skulle en advokatundersøgelse til at afdække forløbet omkring aflivningen af minkene i Danmark under coronapandemien.