Lokale projekter i Sydjylland får knap 6 millioner i støtte

Oksenvad Præsteskovs Jagtforening og det lokale menighedsråds arbejde med at skabe en tilgængelig og inkluderende grøn aktivitetsplads i Præsteskoven har modtaget 100.000 kroner. Projektet involverer elever fra Troldkær Skolen og skal give et attraktivt udemiljø, der fremmer udendørs fysisk aktivitet og socialt samvær i naturen. Håbet er, at Præsteskoven bliver til et centralt mødested for lokalområdet.



Lintrup Forsamlingshus har de seneste fem år gennemført store forbedringer for at blive et mere energieffektivt og miljøvenligt samlingspunkt. Taget er blevet isoleret, der er installeret energibesparende glas i næsten alle vinduer, og hårde hvidevarer er udskiftet med nyere, mere effektive modeller. Projektet har fået 130.000 kroner, som blandt andet skal gøre det muligt at skifte det gamle oliefyr ud med en varmepumpe.