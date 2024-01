Lokalformænd ser fortsat en fremtid for Nye Borgerlige

I sidste uge meddelte partiets formand og stifter, Pernille Vermund, at hun ville opløse partiet. Men flere lokalformænd i Syd- og Sønderjylland ser i modsætning til hende en fremtid for partiet.

- Jeg er meget ked af, at Vermund smider tøjlerne efter at have lovet noget andet. Hun er godt nok partistifter, men vi er mange, som har lagt vores tid i partiet, og det glemmer hun, siger Bent Troelsen, der er formand for Nye Borgerlige i Fredericiakredsen.

Formændene retter derfor en hård kritik af Pernille Vermunds beslutning, som du kan læse i artiklen herunder.