Lokalformanden ser det tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Martin Henriksen, som den rette til at stå i spidsen for partiet.

- Det handler om at få ro på bagsmækken, og der mener jeg, at han vil være den bedste til det, siger Jan Skat Riishøj.

Aftenens møde er sat til at slutte klokken 21, men horsensformanden forventer ikke, man er færdig med at vende partisituationen til den tid.

Uanset udfaldet af aftenens møde, skal Nye Borgerliges hovedbestyrelse efter planen den 27. januar mødes for at planlægge en opløsning. Partiet er lukket, hvis mindst to tredjedele af deltagerne på to generalforsamlinger stemmer for.