Lokaljournalist blev folkeeje, da kendt tv-program opstod ved tilfælde

Før han lavede tv-programmer, var han skrivende journalist på forskellige aviser. Han beskriver sig selv som en arbejdsmaskine, der knoklede nonstop og skrev bunkevis af artikler. For Kurt handlede det ikke om lønnen, men om at have sit navn på en artikel. Helst på forsiden.



Men 25 år senere gik han ind til chefen for at sige op.

- Men jeg blev sgu træt af de nyheder. Mange gange kom historien før på for eksempel TV 2, og det var utilfredsstillende for mig, at regionale nyheder ikke var rigtige nyheder alligevel, siger han.