Lokalpolitiker har kæmpet for ny turismestrategi

Derfor foreslår regeringen at modernisere lukkeloven, så byer med under 15.000 indbyggere kan holde åbent de helligdage, der er omfattet af loven.

Det skal være muligt for butikker i mindre danske byer at holde åbent alle dage på året.

- I mange mindre byer har butikkerne i bymidten problemer med at leve. De har det svært. Vi vil være med til at sikre bedre vilkår, der skaber mere liv i vores lokalsamfund, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S) til Ritzau.

Anni Matthiesen fra Venstre siger:

- Vi har lyttet til turistbyerne rundt omkring i Danmark, der rigtig længe har ønsket sig at kunne holde åbent på helligdage. Det er jo netop på helligdage, at der kan være rigtig meget liv i byen, og så er det ærgerligt, at butikkerne ikke må være åbne. Det skal vi have lavet om, siger hun til TV SYD.

Ændringen vil kun gælde butikker i bymidten

I dag skal alle butikker, på nær mindre dagligvarebutikker, holde lukket på helligdage samt grundlovsdag. Samlet svarer det til 12,5 dage, hvor butikker er tvunget til at holde lukket.

Byer med flere end 15.000 indbyggere får ikke lov til at holde åbent de dage.

- Det her forslag skal hjælpe de små byer. De større byer har et helt anderledes opland for at sikre en detailhandel, siger Morten Bødskov.

I alt drejer det sig om samlet omkring 5.600 butikker i mindre byer, der får lov til at holde åbent på lukkedage, oplyser erhvervsministeren.

Regeringen foreslår samtidig, at det skal blive nemmere for butikker i alle byer - både små og større - at få tilladelse til at holde åbent på lukkedage i forbindelse med årlige arrangementer.

I dag er det muligt for byer at ansøge om at holde åbent på lukkedage i forbindelse med arrangementer, men det kræver, at arrangementet har en officiel karakter.

Samtidig skal der søges tilladelse hvert år. Det ønsker regeringen at ændre, så en tilladelse gælder i ti år.

Der skal heller ikke være krav om, at arrangementet skal have officiel karakter.