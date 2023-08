Lokalsamfunds sammenhold gav pote efter indbrudstung sommer

Tjekkede ofte mobilen

Merete Buhl er lige vendt hjem fra sommerferie.

Da hun kom hjem, stod hjemmet som da de forlod det. Nervøsiteten for et indbrud er heller ikke ligeså stor nu som det første halve år efter indbruddet sidste sommer. Alligevel kunne hun på ferien ikke lade være med at følge med i vejens facebookgruppe for at se, om alt var i orden.

- Det er en form for belastning, at man er nødt til at sætte noget i værk, før man tager fra sit hjem. Vi har overvejet at lade være med det, for det skal heller ikke styre vores liv, at vi har haft indbrud.