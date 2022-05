Luftalarm kan få kroppen i alarmberedskab - så asylcentrene advarer ukrainske flygtninge

Ikke noget nyt

AsylSyd har hængt Udlændingestyrelsens plakat op på sine otte asylcentre, som på ukrainsk fortæller, at det blot er en test.



Selvom krigen i Ukraine og de mange flygtninge er en ekstraordinær situation, så er det ikke nyt for personalet på asylcentrene at skulle advare flygtninge om test af sirenerne.

- Det er en situation, vi har hvert år, hvor vi hænger opslag op på forskellige sprog. Jeg kan ikke garantere, at alle har læst det, men jeg kan garantere, at alle har haft mulighed for det, siger driftschef ved AsylSyd, Niels Bøgskov Frederiksen.



Han siger, at der normalt ikke er de store reaktioner på sirener - med henvisning til, at personalet er gode til i god tid at advare om sirenerne over for asylcentrenes beboere.