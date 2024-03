Lufthavnsansatte strejker snart igen i Tyskland i lønstrid

Den tyske fagforening Verdi har på ny varslet strejke blandt lufthavnsansatte i flyselskabet Lufthansa.



Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa mandag.

Strejken skyldes uenighed om løn og står til at begynde torsdag klokken 04.00 og slutte klokken 07.10 lørdag.

Verdis chefforhandler, Marvin Reschinsky, kalder det ifølge nyhedsbureauet AFP "beklageligt", at passagerers rejseplaner igen bliver ramt.



- Ved at ignorere vores anmodning om at forhandle har Lufthansa vist os, at de kun vil rykke sig, hvis der bliver lagt yderligere pres på, siger han.

Verdi kræver en lønstigning på 12,5 procent og en inflationsbonus i et år. Lufthansa har foreløbig tilbudt en lønstigning på 10 procent over 28 måneder, skriver dpa.

En strejke på en dag sidste måned gik ud over omkring 100.000 passagerer ifølge nyhedsbureauet AFP.