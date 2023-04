Må frivillige brandmænd være langsommere end loven tillader?

Det viser en analyse, TV SYD har lavet af de afvigerapporter, som beredskabsdirektøren i Brand & Redning Sønderjylland leverer til beredskabskommissionen for Aabenraa, Tønder og Haderslev kommuner hvert halve år.

Indberetningerne viser, at 113 af 274 udrykninger afgik for sent fra Aabenraa Brandstation i perioden fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

Analysen viser også, at Aabenraa langt fra er det eneste frivillige brandværn, der har problemer med at stille hold i tide.