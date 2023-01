Målrettet fyrværkerikontrol fører til 65 sigtelser

Flere af dette års sigtelser omhandlede emballager, der enten ikke var lukket korrekt, var beskadiget eller havde fejl ved sikringen af lasten, og nogle transporter blev også registreret for flere fejl. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kontrollerne blev gennemført i de tre politikredse, som Tungvognscenter Syd dækker – Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi, og de blev foretaget i perioden fra den 13. december 2022 til den 5. januar 2023.



Foruden de 65 sigtelser for fejl på transporten kan også to salgssteder for fyrværkeri i henholdsvis Gråsten og Faaborg forvente bøder for fejl på salgsstedet.