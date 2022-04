Madhistoriker: - Tarteletter passer også ind i et moderne køkken

- Fordelen ved tarteletter er, at de er for alle. Og i dag er vi er blevet nysgerrige på igen at lave mad 'som i gamle dage' og dermed også sovs og stuvninger. Vi vil gerne kende metoderne bag, forklarer Bettina Buhl.

Tarteletter - en lille fransk kage

Tartelet betyder 'lille åben kage' på fransk.

Ifølge Bettina Buhl er der første gang beskrevet tarteletter i en dansk kogebog tilbage i 1700-tallet. Her var den tænkt som en kage eller dessert med syltetøj.

Tarteletter, som vi kender dem i dag, er første gang beskrevet i Frk. Jensens kogebog i begyndelsen af 1900-tallet.

- Under verdenskrigene blev tarteletten en let måde at bruge rester på - vel at mærke for alle sociale lag i samfundet. Kødrester fra dagen før, og dem, der havde køkkenhaver, kunne komme grøntsager i fra haven. Senere bliver dåsemad også en måde at få fyldt sin tartelet på, og på den måde bliver tarteletten for mennesker på tværs af sociale lag, siger Bettina Buhl.