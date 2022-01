'Malik' kommer på besøg: Blæsende lørdag i vente

Stormstyrke i syd

Prognoserne forudser, at blæsten bliver hårdest i de nordlige egne, men i alle kommuner i Syd- og Sønderjylland vil der blive blæst med 'vindstød af stærk storm'. Det vil sige, at vindstødene kan komme op på mellem 28,5 og 32,6 meter i sekundet. Stormen ventes at gå i lørdag eftermiddag fra cirka 15.00 og vare til søndag middag.

Det er et kraftigt lavtryk, der kommer til Skandinavien lørdag, der sender vindmålerne på arbejde, og stormen forventes at toppe natten til søndag forudser TV 2 VEJRET.

Det er en længerevarende storm, vi står overfor, og det kan være en af dem, vi husker i lang tid fremover. Det forudser Sebastian Pelt fra TV 2 VEJRET.

- 16 timer for en storm er lang tid, dog uden at være i nærheden af en rekord, forklarer Sebastian Pelt.