'Malik' sætter stadig sit præg på Syd- og Sønderjylland

Trafikale udfordringer

Blæst og forhøjede vandstande giver også udfordringer for trafikken. I første omgang er et par af morgenafgangene på Fanø-overfarten aflyst. Ifølge Fanølinjen, der sejler mellem Nordby og Esbjerg afventer man, om det er muligt at sejle på afgangen 7.10 fra Esbjerg i retning mod Fanø.

På ruten Bøjden-Fynhav har Alslinjen aflyst afgangene på begge sider frem til klokken 12.00.

Det frarådes stadig, at passere Vejlefjordbroen med vindfølsomme køretøjer. Vejdirektoratet forventer at ophæve denne restriktion med, at vinden aftager i løbet af søndag eftermiddag.

På skinnerne er der også udfordringer. Alle tog på strækningen mellem Fredericia-Vejle-Aarhus-Aalborg er indstillet.

DSB forventer, at der tidligst klokken 8.00 igen kører tog på strækningen. Regionaltogene mellem Esbjerg og Aarhus er aflyst søndag, mens InterCity-togene på strækningen fra Nyborg til Esbjerg stopper ved alle stationer.

På strækningen mellem Sønderborg og Fredericia er togene erstattet af togbusser. Desuden kommer enkelte tog fra Tyskland på en del af strækningen.

TV SYD følger situationen, og du vil kunne holde dig opdateret her på tvsyd.dk.