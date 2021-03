Mandag åbner butikkerne igen - sådan kan du handle

Mandag bliver der igen liv i gågader og forretninger i små og store byer.

Det bliver igen muligt at købe eksempelvis tøj og sko i specialbutikker fremfor de store varehuse som Bilka og Kvickly.

Butikkerne har været lukket siden den 23. december, hvor smitten for alvor begyndte at blusse op igen.

Der gælder dog stadig krav om mundbind, når du går ind for at se på et par nye bukser.

Der må også kun være et bestemt antal kunder i forretningerne på samme tid.

Butikker i storcentre og forretninger, der er større end 5.000 kvadratmete,r må vente med at åbne. De store butikker kan dog åbne for et "meget begrænset antal gæster mod tidsbestilling".