Mandag må du skyde fyrværkeri af - få styr på råd og regler her

Køb af fyrværkeri

Du har kunnet købe fyrværkeri siden den 15. december, og du kan nå det helt frem til nytårsaften.

Du må købe fyrværkeri som raketter og batterier, når du er fyldt 18 år. Husk at alt fyrværkeri, du køber, skal være CE-mærket, ellers er det ikke lovligt. CE-mærket beviser, at fyrværkeriet er blevet testet og godkendt. Derudover skal det have en letlæselig dansk brugsanvisning.