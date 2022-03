Mandag rammer et vejrskifte Syd- og Sønderjylland

Vi har længe været forkælet med den ene skyfrie himmel efter den anden, og vi skal helt tilbage til slutningen af februar, for at der sidst faldt nedbør i Syd og Sønderjylland.

Denne tendens fortsætter dog ikke, for allerede mandag kan skyerne begynde at snige sig ind på os.

Det fortæller Frank Nielsen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Mandag bliver den sidste dag i denne omgang med tør luft, for i løbet af aftenen og natten vil vejret blive mere fugtigt i det, og det kan blive til regn. Derfor kan der også opstå dis og tåge tirsdag morgen, siger Frank Nielsen.

DMI forventer dog, at solen vil vise sig mest i de østlige dele af landsdelen. Det er dog også her, at det forventes at blive koldest, hvor man kan have svært ved at nå de 8 til 11 grader, som resten af landsdelen får.

De kommende dage vil være præget af skyer og lidt nedbør, indtil den skyfri himmel endnu engang titter frem over weekenden.