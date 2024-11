Mange butikker solgte alkohol og tobak til mindreårige på J-dag

Sikkerhedsstyrelsen var på landsdækkende kontrolbesøg hos en række butikker på J-dag. Over halvdelen solgte alkohol-, nikotin- eller tobaksprodukter til mindreårige.

Fredag den 1. november har mange tradition for at skåle over en julebryg til J-dag.

Da "sneen faldt" i fredags, var Sikkerhedsstyrelsen på kontrolbesøg hos en række butikker, og her kunne man konstatere, at hver anden forretning solgte alkohol- eller tobaksprodukter til mindreårige.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Tallene giver anledning til bekymring, siger Stine Pedersen, der er kontorchef hos Sikkerhedsstyrelsen.

- Selv om vi har kørt den her form for kontrol i et stykke tid nu, virker det ikke, som om alle butikker har fået styr på reglerne. Det er bekymrende, at så mange butikker på en aften som J-dag bryder loven, siger Stine Pedersen.

Kontrollerne fandt sted i kiosker, tankstationer, supermarkeder og specialbutikker.