Mange familier må søge om økonomisk hjælp

Fattigdom sætter spor i voksenlivet

Et forskningsprojekt på Aarhus Universitet lavet af Rune Vammen Lesner, og som i 2018 blev offentliggjort i et internationalt forskningstidsskrift, viser, at bare et år i fattigdom sætter spor resten af livet og øger risikoen for større fysisk og psykisk mistrivsel, dårligere uddannelse og ringere tilknytning til arbejdsmarkedet.