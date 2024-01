Mange flere patienter i Syddanmark blev opereret i 2023 i forhold til året før

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.



I årets første 11 måneder sidste år blev der foretaget mere end 282.774 operationer på hospitaler rundt om i Region Syddanmark. I 2022 var det dét tal 260.569.

Det er en stigning på 8,5 procent. Eller i rene tal 22.205 flere operationer i Syd- og Sønderjylland samt på Fyn.

I hele Danmark var tallet i samme perionde 1,2 millioner operationer, hvilket er en stigning på seks procent.

Nedbringer ventetider efter coronapandemi

Danske Regioners formand, Anders Kühnau, ser udviklingen som et bevis på, at hospitalerne arbejder målrettet for at nedbringe ventetiderne, der var steget på grund af coronapandemien.



- Vores hospitalsafdelinger oplever fortsat et meget stort pres på kapaciteten, og der kommer hele tiden nye patienter til, siger han i pressemeddelelsen.

Han håber desuden, at aktiviteten vil føre til et større fald i ventetiderne på tværs af det danske hospitalsvæsen.



De gennemsnitlige ventetider til operation faldt fra første til andet kvartal sidste år med seks dage. Siden har det dog ikke rykket sig.

Det kan ifølge Danske Regioner skyldes, at ventetider opgøres bagudrettet, hvorfor der er en forsinkelse, før effekten af aktiviteten kan måles.

- Jeg tror og håber, at vi inden længe vil kunne se i tallene, at ventetiderne er blevet kortere. Det er vores klare ambition hurtigst muligt at bringe ventetiderne tilbage til niveauet fra før covid-19-pandemien, siger Kühnau.