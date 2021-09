Borgmester om mangel på arbejdskraft: Største udfordring i nyere tid

I Varde Kommune genkender borgmester Erik Buhl, Venstre, problematikken.

- Det er den største udfordring, vi har stået med i nyere tid, og det truer vores fremtid i forhold til at vækste og yde en ordentlig service, siger han til TV SYD.



Han påpeger også, at det både er et problem internt i kommunen og eksternt i virksomhederne og fortæller til TV SYD, at han allerede har oplevet de første konsekvenser af det.

Han fremhæver et spisested, der mener at have tabt op mod to millioner kroner i omsætning i juli og august på grund af netop manglende arbejdskraft.

Har aldrig oplevet noget lignende

Kristian Rossau og hans kone Lis er nogle af restauratørerne, der har oplevet konsekvensen ved manglende arbejdskraft. De driver sammen Agerbæk Hotel i samme kommune.

- Det er umuligt af finde medarbejdere. Det er så godt som umuligt. Vi har ingen tilbud på det, siger han



Det betyder, at Agerbæk Hotel blandt andet har været nødt til at sige nej til selskaber, og Kristian Rossau peger også på, at det betyder, at de ikke kan udvikle deres forretning.

- Vi aner simpelthen ikke vores levende råd, og der er ikke nogle i vores netværk, der kan hjælpe os, siger Kristian Rossau.

Løsninger skal hentes udefra

Borgmester Erik Buhl fortæller, at man i kommunen arbejder intensivt på at finde løsninger og mener, at vejen frem er at sørge for, at de, der allerede er i arbejde, har ordentlige vilkår.

Han peger dog også på, at man kan søge andetsteds hen.

- Vi skal også være bedre til at ansætte folk fra andre baggrunde, måske fra Østeuropa og få dem til at fungere i vores landsdel, siger han.