Mangel på dommere aflyser fodboldkampe

I weekenden blev en kamp mellem Aabenraa Boldklub og Varde IF aflyst, da ingen dommere havde mulighed for at dømme kampen.

Ifølge dommerområdechefen for DBU i Syd- og Sønderjylland, Jan Kirkensgaard, har man i flere år haft problemer med at fastholde dommerne til at blive i gerningen.

- Den store opgave er fastholdelse. Størstedelen af dommerne er ældre, og selvom vi får kørt flere dommere ind, så bliver de ikke i gerningen, siger Jan Kirkensgaard.



På trods af der bliver uddannet flere fodbolddommere, mangler der fortsat en del for at kampe som Aabenraa-Varde undgår fremtidige aflysninger.

Ifølge DBU mangler der mellem 800 og 1000 dommere i hele landet.