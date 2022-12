- Jeg er vestjysk anlagt. Jeg tænker, at jeg får en opgave, og så løser jeg den. Det er jo det, det handler om. At løse opgaverne i regeringsgrundlaget, og der håber jeg jo selvfølgelig, at folk kommer til at kende mig den vej igennem, siger hun.

Kierkgaard er eneste minister i den nye regering fra Sydjyllands Storkreds.