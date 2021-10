Marco og 13.900 andre tyskere arbejder i Danmark: Arbejdet er mere afslappende her

En anden udfordring ved Frøslev Træ var, at deres medarbejdere under starten af corona-pandemien kom fire til fem timer for sent. Det skyldtes, at testkapaciteten i Tyskland, tæt på Flensborg, var rigtig lav. Da gik det op for Frøslev Træ, hvor vigtig deres tyske medarbejdere var.



- Vi blev meget bevidste om, hvor mange af vores tyske medarbejdere, der er nøglemedarbejdere i produktionen. Hvis ikke de kom frem, så var der nogle ting, vi ikke kunne producere, siger han.