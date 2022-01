Marie Krarup overvejer DF-exit hvis Morten Messerschmidt bliver formand

Det spidser fortsat til i kampen om formandsskabet hos Dansk Folkeparti.

For skulle Morten Messerschmidt (DF) gå hen og blive valgt som formand for Dansk Folkeparti, kan det føre til, at folketingsgruppen splittes og et nyt parti opstår.

Det siger Marie Krarup (DF), der er partiets integrations- og undervisningsordfører, til Jyllands-Posten.

- Hvis Morten Messerschmidt bliver formand, er der en mulighed for, at den del af folketingsgruppen, der ikke mener, at det er en god idé, kan danne et nyt parti, siger hun til avisen.

Hun uddyber sine egne forbehold overfor TV SYD.

- Jeg synes ikke, at Morten Messerschmidt skulle have stillet op. Han burde have trukket sig, da han blev dømt, siger hun.

Men dommen skal jo gå om i byretten, så han er formelt set ikke dømt?

- Nej, men jeg synes, det er for stor en risiko at have en formand, der står foran en retssag, svarer hun.