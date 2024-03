Markant skifte: Flere forventer at arbejde længere

Antallet af pensionister, der fortsat arbejder, selv om de modtager folkepension, er stigende.



Og noget tyder på, at også kommende pensionister i stigende grad overvejer at blive ved med at arbejde ud over pensionsalderen.

I hvert fald har pensionsselskabet Danica registreret et betydeligt skifte i pensionskundernes forventninger til fremtiden.

Kunderne kan som et led i et såkaldt pensionstjek angive, hvornår de ønsker at stoppe med at arbejde.

Det har mere end 40.000 af dem gjort.

Og hen over de seneste to år er andelen af dem, der forventer at stoppe med at arbejde før den lovbestemte pensionsalder, faldet fra 60 til 51 procent.

- Det er overraskende, at skiftet har ændret sig så markant på så få år. Specielt blandt den alleryngste gruppe er andelen af personer, der vil stoppe med at arbejde før pensionsalderen, faldet fra omkring 50 procent til en tredjedel, udtaler Mads Moberg Reumert, der er cheføkonom i Danica Pension.