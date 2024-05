Maskinmestre overvejer at flytte sammen med pædagoger

Fredericia Maskinmesterskole overvejer at flytte sammen med UC SYD på Degnevej i Esbjerg. Det skriver UC SYD i en pressemeddelelse.

Hvis alt falder på plads, så vil de to uddannelsesinstitutioner indgå en aftale før sommerferien. Der vil dog gå mindst et år, før maskinmesterstuderende vil have deres daglige gang på Degnevej.

Tiden frem til august 2025 skal bruges på at indrette værksted og laboratorier, da maskinmesteruddannelsen er en udstyrstung uddannelse.

Fredericia Maskinmesterskole har cirka 160 studerende, mens UC SYD har cirka 2.400 studerende i Esbjerg. UC SYD uddanner blandt andre pædagoger, sygeplejersker og laboranter.