Massiv smitteopsporing skal forsinke spredning af smitsom coronavariant

Et led længere ude

For at forhindre at Delta-varianten spreder sig hurtigt, er smitteopsporingen under Styrelsen for Patientsikkerhed begyndt at isolere et led længere ude, når der bliver registreret et nyt positivt tilfælde med varianten.

- Vaccinerne ser heldigvis ud til at være effektive mod den her særlige Delta-variant. Derfor er det vigtigt, at vi får brudt smittekæderne så hurtigt som muligt. Det er derfor, vi går et led længere ud ved også at isolere nærkontakter til dem, der er nærkontakter til en smittet, oplyser Charlotte Hjort.