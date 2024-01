Med en ny regent kommer nye tider

Hvis præsten vælger at nævne navne under søndagens kirkebøn, beder man for dronning Margrethe, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og hele det kongelige hus.



Det ændres i forbindelse med tronskiftet, da kronprinsen og kronprinsessen får nye titler.

Fra 14. januar vil de blive omtalt som kong Frederik og dronning Mary, da kronprinsen overtager tronen.

Også andre områder ud over folkekirken står over for ændringer på grund af tronskiftet.

Prædikatet "Kongelig Hofleverandør" ophører. Desuden skal vi formentlig også stifte bekendtskab med nye mønter, som er præget med et billede af den nuværende kronprins Frederik.

Det er i hvert fald planen i Nationalbanken, som afventer grønt lys fra den kommende konge.