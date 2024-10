Medarbejdere er sundere og gladere med simple vaner

Motion er godt for dig. Den sætning har du sikkert hørt mange gange. Mange mennesker forbinder motion med en fritidsaktivitet, der skal gøres uden for arbejdstiden.

- Vi kan se på den forskning, vi har lavet, at medarbejderne bliver bedre til at samarbejde og hjælpe hinanden, samtidig med at de får færre smerter og sygefraværet falder.

- Vi kan se på den forskning, vi har lavet, at medarbejderne bliver bedre til at samarbejde og hjælpe hinanden, samtidig med, at de får færre smerter og sygefraværet falder, forklarer Lars L. Andersen.

Motion i arbejdstiden er ikke kun til gavn for medarbejderne, men er også en investering for virksomhederne.

- Som virksomhed vil man gerne have medarbejdere, som er både sunde og glade, og forskningen viser, at man i højere grad kan få det, ved at medarbejderne dyrker motion sammen på arbejdspladsen, fortæller Lars L. Andersen.

Korte træningspas for nakke, skuldre og ryg i arbejdstiden kan have stor indvirkning på sygefraværet hos især kontor medarbejdere.

Betegnelsen småøvelser bruges om korte træningspas, som fx kan være 10 min. elastikøvelser eller øvelser med kropsvægt, hvor musklerne i nakke, skuldre og ryg styrkes. Fælles for øvelserne er, at der ikke er behov for fitnessfaciliteter, omklædning eller efterfølgende bad.

Lignende forskning foretaget af SDU viser, at målrettet daglig motion kan øge produktiviteten hos medarbejderne med 10 procent, og reducere korttidssygefravær med 56 procent.

Ledelsen skal støtte en sund kultur

Lars Andersen forklarer, at det er særligt vigtigt, at ledelsen bakker op om, at medarbejderne får dyrket motion i arbejdsdagen og sikrer, at de har muligheden for at skabe en sund kultur i virksomhederne.

- Hvis det skal lykkes, er det vigtigt, at ledelsen bakker op og gør det klart, at de gerne vil være en arbejdsplads, hvor der er mulighed, plads og tid til at dyrke motion i form af for eksempel småøvelser, hvor alle kan være med, fortæller Lars L. Andersen.