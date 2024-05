Medier: Sønderjysk mand overholdt ikke søfartsreglerne ved dødsulykke

Tilbage i juli 2022 mistede to personer livet efter en motorbåd påsejlede et sejlskib. Nu vurderer italienske eksperter, at den danske fører af motorbåden ikke overholdt søfartsreglerne.



Det skriver JydskeVestkysten.

Mediet refererer en rapport som to eksperter har lavet i forbindelse med retssagen mod manden fra Aabenraa-området, der er sigtet for uagtsomt manddrab i Italien, hvor ulykken skete mellem en dansk motorbåd og en italiensk sejlbåd ud for Argentario-halvøen.

En kollision, der kostede to italienere livet og førte til sigtelsen af førerne på begge både.