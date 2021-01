Medlemmer om Nye Borgerliges fremgang: De etablerede partier tør ikke sætte handling bag holdninger

Alene lørdag kunne Nye Borgerlige notere sig for 140 nye medlemmer, og successen kommer ikke bag på partiets spidskandidat i Tønder, Allan Svendsen.

- Det er helt forventeligt. Nye Borgerlige er ikke bare et parti, det er en folkelig bevægelse. Vi har nogle repræsentanter, der er i øjenhøjde med befolkningen og tør sætte handling bag deres holdninger. Se på det cirkus, der er på Christiansborg. Den ene løsgænger efter den anden. Det ene parti i opbrud efter det andet. De gode dyder er forsvundet hos de borgerlige partier. De sælger ud, lyder det fra Allan Svendsen.

Djøfferi i dansk politik

Ifølge ham er der gået alt for meget administration og djøfferi i dansk politik. Også hos de blå partier.

- Den offentlig sektor er vokset os over hovedet. Vi skal selvfølgelig have velfærd og samle de svage i samfundet op. Men vi skal spørge os selv hver gang, vi tager penge fra folk, om det er nødvendigt. Når vi taler ikke-vestligt indvandring så ved vi alle, hvad det koster statskassen. Det ender jo med, at folk ikke vil gå på arbejde, når de bliver ribbet for deres penge for, at Danmark kan hjælpe andre, siger Allan Svendsen.