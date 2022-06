Mere end 100.000 pensionister slipper for modregning i pension

Aftalen kommer efter pres fra flere dele af fagbevægelsen. Herfra lød det, at det var en forudsætning for at få pensionister og efterlønnere til at tage endnu en tørn på arbejdsmarkedet under den særlige situation, at modregningen blev fjernet.

Ministeren understreger, at danske virksomheder skriger på arbejdskraft. Det ventes at medføre en stigning i arbejdsudbuddet på 1650 personer. Det er et økonomisk udtryk for, at flere vil arbejde mere.

Hos Danmarks næststørste ældreorganisation Faglige Seniorer har man armene oppe.

- Når Folketinget i dag har besluttet sig for at ændre reglerne, så er det en kæmpemæssig håndsrækning til de mange danskere, der indtil nu er blevet straffet, hvis de arbejder lidt mere, siger direktør i Faglige Seniorer Palle Smed i en pressemeddelelse.