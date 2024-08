Flere end 2000 lyn ramte landsdelen

Højskoler får millioner til projekter

Der er millioner på vej til to højskoler i landsdelen.

Rødding Højskole har fået to millioner kroner fra Nordea-fonden til projektet "Folkehaven", der skal gøre højskolen selvforsynende med frugt og grønt direkte fra baghaven.

- Vi er meget taknemmelige for bevillingen. Det betyder, at vi alle kan blive klogere på den mad, vi spiser. Derfor er drømmen bag Folkehaven, at lokale og elever bliver involveret i både dyrkningen og forarbejdningen af økologiske råvarer, siger Mads Rykind-Eriksen, der er forstander på Rødding Højskole, i en pressemeddelelse.

Også Vejle Idrætshøjskole modtager to millioner, som skal bruges på et naturrum i Nørreskoven, der skal have en bålhytte og et udekøkken til undervisning og fri afbenyttelse.

Begge højskolers projekter vil til tider være tilgængelige for lokalsamfundet.

Højskolerne kan søge midler hos Nordea-fonden til projekter, der støtter op om bæredygtige indsatser. I denne omgang har 11 højskoler modtaget støtte.