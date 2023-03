Mere end 300 biler beslaglagt som følge af vanvidskørsel i Syd- og Sønderjylland

For to år siden fik politiet mulighed for at beslaglægge og bortauktionere køretøjer, som blev brugt til vanvidskørsel. Og på de to år, er det blevet til 1902 beslaglagte biler på landsplan, viser tal fra Rigspolitiet.



342 af de beslaglæggelser har fundet sted i Syd- og Sønderjyllands politikreds og Sydøstjyllands Politikreds, der tilsammen dækker hele Syd- og Sønderjylland.