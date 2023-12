Mere end hvert tredje drab var et knivdrab i 2023

Asser Hedegård Thomsen er retsmediciner ved Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Han har i sit ph.d.-projekt gransket drab i Danmark begået fra 1992 til 2016.



Heraf er en tredjedel af drabene knivdrab.

- Sådan har det været i mange år. Det blev almindeligt i starten af 70'erne, og i 80'erne kom der rigtig meget af det, siger han.

Årsagen til den store andel af knivdrab er mere banal, end man skulle tro, fortæller Asser Hedegård Thomsen.

- Alle har adgang til en kniv. Det er et drabeligt våben, som alle kan få fat på, hvis de vil. Hvis man vil skyde nogen, er det mere bøvlet, siger han.

Hvis man vil købe en pistol, skal man ifølge våbenloven være fyldt 20 år og i mindst to år have været aktivt medlem af en skytteforening. Man skal også have en våbentilladelse.