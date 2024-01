Mere regn fredag

Regnvejret begynder lige så stille i nat, men i morgen klokken syv kulminerer det. Først ved ved 12-tiden begynder det at klare op.

- Det kommer til at stå ned i stænger, og regnområdet i det midt- og sydjyske bliver noget af det vådeste i hele landet, fortæller Jonas Damsbo, meteorolog på TV2 Vejret.

På kortet øverst i artiklen kan man se det magenta regnområde i Sydjylland, hvor der vil falde mest regn.

- Jorden er i forvejen mættet med vand, så regnvejret kan give lokale oversvømmelser på marker og langs åer, fortæller TV2s meteorolog.

Også for bilisterne kan vejret blive en udfordring.

- Den megen regn på vejene, øger risikoen for aqua-planning, og da vinden samtidig er tiltagende, er der risiko for, at for eksempel Vejle Fjordbroen bliver lukket for vindfølsomme køretøjer, fortæller TV2s meteorolog, Jonas Damsbo.