Meteorolog om weekendvejr: - Det er jo crazy

Weekendens vejr er ikke meget at råbe hurra for, hvis man håber på tørt sommervejr.

I weekenden slår de to regnvejr sig sammen og kulminerer over det danske land.

Hen over torsdag og fredag vil to lavtryk vandre over Europa, hvor de suger energi til sig fra den sydeuropæiske varme.

Det er særligt lørdag, at prognoser viser risiko for kraftig regn og skybrud. Det kan give problemer med lokale oversvømmelser, for eksempel akvaplaning.

Det kombinerede lavtryk flytter sig fra øst mod vest hen over weekenden, hvor det søndag sender endnu en omgang regnvejr over landet. Her ser det dog ud til, at regnvejret mister pusten en smule.