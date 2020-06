Mette Frederiksen vil lukke bryllupsfesterne til midnat

Sådan fremgår det af et svar til Folketingets partiledere, som Statsministeriet sendte søndag aften.

Det skriver bt.dk, der er i besiddelse af brevet.

Det er Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, som har spurgt Mette Frederiksen, om bryllupsfester må fortsætte efter kl. 24.

- Private arrangementer på restauranter og andre serveringssteder kan ikke finde sted i tidsrummet mellem kl. 24 og kl. 5, idet det følger af den gældende forsamlingsbekendtgørelse, at serveringssteder skal holde lukket for offentligheden i dette tidsrum, lyder svaret fra Statsministeriet.

Det giver ifølge Venstre ingen mening.

- Mette Frederiksen og regeringen skulle se løsninger frem for begrænsninger. Danskerne har i tre måneder vist, at de tager hensyn til hinanden og følger retningslinjerne. Og selvfølgelig bør det være muligt, at et lykkeligt bryllupspar kan danse brudevals efter kl. 24 og fortsætte festen nogle timer, siger politisk ordfører Sophie Løhde og tilføjer:

- Det er simpelthen på tide, at regeringen viser mere tillid til danskerne og stopper med formynderiet.

Hvis man giver bryllupsfester grønt lys til at feste om natten, frygter Mette Frederiksen ifølge BT, at det medfører en åbning af nattelivet, lyder det i brevet.