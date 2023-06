Michelin-restauranter i Syd- og Sønderjylland står til at bevare stjernestatus

Men allerede 14 dage efter åbnede ejerne, ægteparret Michael Munk Nielsen og Mette Brunbjerg Derdau, Grand Royal by MeMu på samme adresse.

- Når man lukker sin restaurant, så mister man logisk nok sin status i guiden. Men jeg vurderer, at de godt kan få en stjerne for deres nye restaurantkoncept. Og det kan ske, hvis inspektørerne fra Michelin Guiden har nået at besøge dem et antal gange og finder, at niveauet fortsat er den stjerne værdig, siger Svend Rasmussen.

Man kan maksimalt få tre stjerner i guiden. Sidste år modtog Geranium og Noma, begge beliggende i København, som de eneste restauranter i Danmark tre stjerner.



På verdensplan kan 139 restauranter bryste sig af tre stjerner.