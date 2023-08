Skærpelsen sker efter sikkerhedstrusler mod landet ovenpå den seneste tids koranafbrændinger.

Derfor kan bilisterne forvente at holde i kø længere tid end normalt for at passere grænsen.

- Jeg ved ikke, om det hjælper noget. Jeg kan ikke helt se sammenhængen mellem, at der bliver brændt koraner af nogle steder, og grænsekontrollen så skærpes, men de kloge folk ved nok, hvad de gør, siger Tina Gundersen fra Kruså, der jævnligt passerer grænsen.